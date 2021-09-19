مؤتمر الصحة الأحد يستعرض موقف المملكة بشأن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا

الرياض - محمد عبدالله - يعقد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الأحد، المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

ويتناول العبدالعالي خلال المؤتمر الأوضاع العالمية للوباء، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح وأبرز الاستفسارات الشائعة والإحصائيات والخدمات الصحية.

كما يستعرض عبدالرحمن محمد الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، خلال المؤتمر، متابعة التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية، والتخفيضات في اليوم الوطني وآلية التحقق منها، والرقابة على الأسواق والمحلات للالتزام بالطاقة الاستيعابية.

كما يتحدث ياسر أحمد الحكمي، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، خلال المؤتمر، عن موقف المملكة بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المتعلقة بكوفيد 19.

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