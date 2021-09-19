الأرصاد: رياح وأتربة وغبار على عدة مناطق اليوم

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في تقريره لطقس اليوم الأحد، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان.

وأشار إلى أنه متوقع نشاط الرياح السطحية قد تثير الغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير؛ كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وذكر مركز الأرصاد أن حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.