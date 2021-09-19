الحصيني يتوقع هطول أمطار وهبوب رياح نشطة على عدة مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أن يكون الطقس حاراً نسبياً نهاراً ومعتدلاً فجراً على معظم المناطق.

وذكر الحصيني أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة على مرتفعات عسير وجازان وعُمان.

كما توقع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من منطقة الرياض من ثادق حتى الأفلاج ومن حرض حتى القويعية والحدود السعودية القطرية وأجزاء من الغربية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

سحب رعدية ممطرة

في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير ,على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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