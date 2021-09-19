المرور يطيح بقائد مركبة متهور عرض حياة الآخرين للخطر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضبطت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، قائد مركبة متهور عرض حياة الآخرين للخطر، وتمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

تهور وسرعة جنونية

وتفاعل المرور، مع مقطع فيديو وثق تهور قائد مركبة وقيادته بسرعة جنونية على أحد الطرق في المملكة.

جاء ذلك استجابة لما نشرة أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي، ورد المرور بقوله “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.



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