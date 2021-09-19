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ابن حثلين: ما يتم تداوله عن وجود هجن تعود ملكيتها لولي العهد غير صحيح

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19

ابن حثلين: ما يتم تداوله عن وجود هجن تعود ملكيتها لولي العهد غير صحيح

عدم صحة ما يتم تداوله حول إنشاء مؤسسة هجن العارض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن حثلين، عدم صحة ما يجرى تداوله بشأن وجود هجن تعود ملكيتها إلى ولي العهد والمشرف العام على نادي الإبل الأمير .

ونفى ابن حثلين، ما يجرى تداوله في هذا الشأن أو إسناد مهام تلك الهجن إلى أي مضمر.

حقيقة مؤسسة هجن العارض

كما نوه رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، إلى عدم صحة ما يتم تداوله حول إنشاء مؤسسة هجن العارض أيضاً.

وقال ابن حثلين إن ما يتم إثارته في أوساط ملاك الهجن ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه الأمور “غير صحيح”.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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