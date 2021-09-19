إسرائيل تضبط آخر اثنين من السجناء الفلسطينيين الستة الفارين من سجن جلبوع 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، القبض على آخر فلسطينيين هاربين، ضمن ستة سجناء فروا قبل أسبوعين من سجن جلبوع.

وعُثر على الرجلين مناضل نفيعات، وأيهم كممجي، مختبئين في منزل بالحي الشرقي من مدينة جنين، حيث جرى ضبط شخصين آخرين معهما.

يُشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على 4 من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع شديد الحراسة، بعد أيام من إطلاق قوات الأمن الإسرائيلية حملة لإيقافهم.

بيان جيش الاحتلال

وقال المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي: إنه “في عملية مشتركة بين قوات الجيش وقوات اليمام، والشاباك، اعتقلت ليلة أمس بمنطقة جنين آخر أسيرين من الذين هربوا من سجن جلبوع”.

القبض عليهم أحياء

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه “تم القبض عليهم أحياء وإرسالهم إلى التحقيق”.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوة ” اليمام” الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي وبمساعدة من جهاز الأمن العام ” الشاباك” تمكنت من تحديد مكان تواجد الأسيرين في مدينة جنين فجر اليوم.

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