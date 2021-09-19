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ذكرت صحيفة "صنداي تلغراف" أن بريطانيا والولايات وأستراليا، اتفقت على تفاصيل الشراكة الأمنية خلال قمة مجموعة السبع في يونيو الماضي ببريطانيا، دون علم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالت الصحيفة: إن وزير الخارجية البريطاني آنذاك، دومينيك راب، شارك في إبرام الصفقة.. في الوقت نفسه، لم يلتفت الوزير إلى التحذيرات من أن ذلك قد يضر بالعلاقات مع الصين وفرنسا.
وأشارت الصحيفة؛ وفق "روسيا اليوم"، إلى أن الوثائق المتعلقة بالاتفاقية الأمنية الثلاثية "AUKUS" تم تصنيفها في الحكومة البريطانية على أنها "سرية للغاية".
وتسببت الاتفاقية الأمنية الثلاثية في أزمة بين فرنسا من جهة، والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى، كما أدت إلى إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية تقليدية واستبدالها بأخرى أمريكية عاملة بالوقود النووي؛ مما دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه "خيانة وطعنة في الظهر"، واستدعت سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور.
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 09:49 AM
الوثائق المتعلقة بها تم تصنيفها في الحكومة البريطانية على أنها "سرية للغاية""صنداي تلغراف": اتفاق "AUKUS" الثلاثي تم دون علم ماكرون بقمة "G7"
ذكرت صحيفة "صنداي تلغراف" أن بريطانيا والولايات وأستراليا، اتفقت على تفاصيل الشراكة الأمنية خلال قمة مجموعة السبع في يونيو الماضي ببريطانيا، دون علم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالت الصحيفة: إن وزير الخارجية البريطاني آنذاك، دومينيك راب، شارك في إبرام الصفقة.. في الوقت نفسه، لم يلتفت الوزير إلى التحذيرات من أن ذلك قد يضر بالعلاقات مع الصين وفرنسا.
وأشارت الصحيفة؛ وفق "روسيا اليوم"، إلى أن الوثائق المتعلقة بالاتفاقية الأمنية الثلاثية "AUKUS" تم تصنيفها في الحكومة البريطانية على أنها "سرية للغاية".
وتسببت الاتفاقية الأمنية الثلاثية في أزمة بين فرنسا من جهة، والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى، كما أدت إلى إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية تقليدية واستبدالها بأخرى أمريكية عاملة بالوقود النووي؛ مما دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه "خيانة وطعنة في الظهر"، واستدعت سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور.
، "صنداي تلغراف": اتفاق "AUKUS" الثلاثي تم دون علم ماكرون بقمة "G7" ،
المصدر : الخليج 365
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