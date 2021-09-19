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تفاعلت إدارة المرور مع شكوى أحد المواطنين من قيام قائد مركبة بالسير بسرعة عالية في طريق مزدوج دون الاحتراز لمخاطر ذلك على حياته وحياة الآخرين، كما قام بتصوير فيديو له خلال القيادة لنشره بحساباته في السوشيال ميديا.
وأفاد حساب المرور على تويتر، بأنه تمّ ضبط قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 09:49 AM
ردَّ على شكوى مواطن بأنه ستتم إحالة المخالف إلى الجهة المرورية لتطبيق العقوبات"المرور" يتفاعل ويضبط قائد مركبة يسير بسرعة عالية في طريق مزدوج
تفاعلت إدارة المرور مع شكوى أحد المواطنين من قيام قائد مركبة بالسير بسرعة عالية في طريق مزدوج دون الاحتراز لمخاطر ذلك على حياته وحياة الآخرين، كما قام بتصوير فيديو له خلال القيادة لنشره بحساباته في السوشيال ميديا.
وأفاد حساب المرور على تويتر، بأنه تمّ ضبط قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
، "المرور" يتفاعل ويضبط قائد مركبة يسير بسرعة عالية في طريق مزدوج ،
المصدر : الخليج 365
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