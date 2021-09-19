الخريف تعلن ترسية عقد مع المياه الوطنية بقيمة 358 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد إدارة للتشغيل والصيانة لخدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاع الأوسط (منطقة الرياض) من قبل شركة المياه الوطنية على تحالف “الخريف لتقنية المياه والطاقة” و”فيوليا الفرنسية”.

وبلغت قيمة العقد 358 مليون ريال، وستملك “الخريف” نسبة 49% من شركة المشروع لتنفيذ العقد.

الأثر المالي للمشروع

وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من العام 2022م.

وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية قد أغلق في وقت سابق مرتفعاً 11.13 نقطة ليقفل عند مستوى 11422.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

أداء سوق الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 220 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 295 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات نسيج، والصناعات الكيميائية، وسابك للمغذيات الزراعية، وقت اللياقة، وكيمانول، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، والمملكة، وبوبا العربية، والتعمير، واتحاد إتصالات، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.61% و 4.76% .

وجاءت أسهم شركات دار الأركان، ,والرياض، وسابك، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات سابك، وشركة الإتصالات السعودية، والراجحي، أرامكو السعودية، ونسيج، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 189.35 نقطة ليقفل عند مستوى 25369.09 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 42 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 ألف سهم تقاسمتها 1460 صفقة.



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