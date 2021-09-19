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مختص يوضح أنواع الأشجار السامة ويحذر من زراعتها بالمنازل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19

مختص يوضح أنواع الأشجار السامة ويحذر من زراعتها بالمنازل

بعضها موجود بالحدائق العامة ويضر بالأطفال

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذّر رئيس المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور أحمد الغامدي، من زراعة بعض أنواع الأشجار في المنازل؛ لاحتوائها على مواد سامة.

أشجار تضر بالأطفال

وقال الغامدي خلال مقابلة مع قناة “الإخبارية”، إنه يجب تجنب زراعة شجرة “البزروميا” و”الدمس” بالمنازل، وكذلك شجرة “الدفلة” التي تعد من الأشجار السامة الموجودة بالحدائق العامة، مبيناً أنها تضر بالأطفال والكبار أيضاً.

ضوابط زراعة الدفلة

وأضاف أنه من الممكن زراعة شجرة “الدفلة” في الأماكن المناسبة لها بعيداً عن المارة والأطفال.

وتابع رئيس المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أن أوراقها وثمارها وأزهارها تحتوي على مواد سامة يجب الحذر منها.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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