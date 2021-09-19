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شكرا لقرائتكم تعرف على أسعار الذهب في المملكة اليوم الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19
بينما سجل عيار 21 مبلغ 184.93 ريال أي ما يعادل نحو 49.32 دولار، فيما سجل عيار 18 سعر 158.51 ريال أي ما يعادل نحو 42.27 دولار تقريباً.
تعرف على أسعار الذهب في المملكة اليوم الأحد
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهدت أسعار الذهب في المملكة اليوم الأحد، استقراراً عند الأسعار التي سجلتها أمس الجمعة.
الذهب عيار 24
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 211.35 ريال أي ما يعادل نحو 56.36 دولار تقريبا، بينما سجل عيار 22 سعر 193.74 ريال أي ما يعادل نحو 51.66 دولار تقريباً.
الذهب عيار 21
بينما سجل عيار 21 مبلغ 184.93 ريال أي ما يعادل نحو 49.32 دولار، فيما سجل عيار 18 سعر 158.51 ريال أي ما يعادل نحو 42.27 دولار تقريباً.
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