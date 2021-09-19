الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19

تعرف على أسعار الذهب في المملكة اليوم الأحد

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب في المملكة اليوم الأحد، استقراراً عند الأسعار التي سجلتها أمس الجمعة.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 211.35 ريال أي ما يعادل نحو 56.36 دولار تقريبا، بينما سجل عيار 22 سعر 193.74 ريال أي ما يعادل نحو 51.66 دولار تقريباً.

الذهب عيار 21

بينما سجل عيار 21 مبلغ 184.93 ريال أي ما يعادل نحو 49.32 دولار، فيما سجل عيار 18 سعر 158.51 ريال أي ما يعادل نحو 42.27 دولار تقريباً.

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