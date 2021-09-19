الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19

تخفيضات اليوم الوطني وآلية التحقق منها ومؤشرات وباء كورونا بمؤتمر الصحة

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة، عن تفاصيل وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ا ليوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

مؤشرات وباء كورونا:

ويستعرض د. محمد العبدالعالي، المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال المؤتمر ما يلي:

الأوضاع العالمية

المؤشرات الوبائية

مستجدات اللقاح

أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا

أبرز الإحصائيات الصحية

تخفيضات اليوم الوطني:

بينما يستعرض عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة، ما يلي:

– متابعة التزامات المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية

– التخفيضات في اليوم الوطني وآلية التحقق منها

– الرقابة على الأسواق والمحلات للالتزام بالطاقة الاستيعابية

ويناقش ياسر الحكمي المتحدث باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية موقف المملكة بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المتعلقة بكورونا.



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