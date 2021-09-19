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حار نسبياً نهاراً.. "أجواء الأحد" كما يراها "الحصيني": هنا أمطار ورياح

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محمد بن مسعود - الدمام - قال: طقس معتدل فجراً على معظم المناطق.. والمؤشرات بين تفاوت وقوة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أن يكون طقس اليوم الأحد حاراً نسبياً نهاراً ومعتدلاً فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "أمطار متفاوتة على مرتفعات عسير وجازان وعُمان".

وتابع: "رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من منطقة الرياض من ثادق حتى الأفلاج، ومن حرض حتى القويعية، والحدود - القطرية، وأجزاءٍ من الغربية.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى -، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها، في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، وعلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

حار نسبياً نهاراً..

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 08:48 AM

قال: طقس معتدل فجراً على معظم المناطق.. والمؤشرات بين تفاوت وقوة

حار نسبياً نهاراً.. "أجواء الأحد" كما يراها "الحصيني": هنا أمطار ورياح
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أن يكون طقس اليوم الأحد حاراً نسبياً نهاراً ومعتدلاً فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "أمطار متفاوتة على مرتفعات عسير وجازان وعُمان".

وتابع: "رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من منطقة الرياض من ثادق حتى الأفلاج، ومن حرض حتى القويعية، والحدود السعودية - القطرية، وأجزاءٍ من الغربية.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى -، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها، في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، وعلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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