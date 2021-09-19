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الجيش الإسرائيلي يؤكّد اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين فارين من سجن جلبوع.. فجر اليوم

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محمد بن مسعود - الدمام - أكّد الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، اعتقاله آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ 6 الفارين من سجن جلبوع، وهما أيهم كممجي؛ ومناضل نفيعات.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال في بيان عبر "تويتر": "انتهت المطاردة بنجاح. في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام وقوات الشرطة الخاصة، الليلة في مدينة جنين، تمّ القبض على المخربين الفارين من سجن جلبوع".

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 08:33 AM

الجيش الإسرائيلي يؤكّد اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين فارين من سجن جلبوع.. فجر اليوم
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أكّد الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، اعتقاله آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ 6 الفارين من سجن جلبوع، وهما أيهم كممجي؛ ومناضل نفيعات.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال في بيان عبر "تويتر": "انتهت المطاردة بنجاح. في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام وقوات الشرطة الخاصة، الليلة في مدينة جنين، تمّ القبض على المخربين الفارين من سجن جلبوع".

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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