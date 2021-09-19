محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، 1900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 285931. 19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 08:35 AM خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية كوريا الجنوبية تسجّل 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا كوريا الجنوبية تسجّل 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، 1900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 285931. الكلمات المفتاحية ، كوريا الجنوبية تسجّل 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسجّل 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.