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محمد بن مسعود - الدمام - أكّد الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، اعتقاله آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ 6 الفارين من سجن جلبوع، وهما أيهم كممجي؛ ومناضل نفيعات.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال في بيان عبر "تويتر": "انتهت المطاردة بنجاح. في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام وقوات الشرطة الخاصة، الليلة في مدينة جنين، تمّ القبض على المخربين الفارين من سجن جلبوع".
الجيش الإسرائيلي يؤكّد اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين فارين من سجن جلبوع.. فجر اليومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-19
أكّد الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، اعتقاله آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ 6 الفارين من سجن جلبوع، وهما أيهم كممجي؛ ومناضل نفيعات.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال في بيان عبر "تويتر": "انتهت المطاردة بنجاح. في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام وقوات الشرطة الخاصة، الليلة في مدينة جنين، تمّ القبض على المخربين الفارين من سجن جلبوع".
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
08:33 AM
أكّد الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، اعتقاله آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ 6 الفارين من سجن جلبوع، وهما أيهم كممجي؛ ومناضل نفيعات.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال في بيان عبر "تويتر": "انتهت المطاردة بنجاح. في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام وقوات الشرطة الخاصة، الليلة في مدينة جنين، تمّ القبض على المخربين الفارين من سجن جلبوع".
، الجيش الإسرائيلي يؤكّد اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين فارين من سجن جلبوع.. فجر اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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