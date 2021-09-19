محمد بن مسعود - الدمام - 19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 08:38 AM المركز الوطني: الحالة بدأت الساعة الثانية صباحاً "الأرصاد" ينبّه من ضباب على ينبع يؤدي إلى تدني الرؤية "الأرصاد" ينبّه من ضباب على ينبع يؤدي إلى تدني الرؤية توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، تكوُّن ضباب على محافظة ينبع، يشمل تأثيراته تدنياً في مدى الرؤية. الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد" ينبّه من ضباب على ينبع يؤدي إلى تدني الرؤية ،

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