محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجلت المكسيك خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية 11711 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و765 وفاة. وأشارت وزارة الصحة بالمكسيك إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد، ارتفع إلى ثلاثة ملايين و564694، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 271303. 19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 08:28 AM خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية المكسيك تسجل 11711 إصابة بكورونا و765 وفاة المكسيك تسجل 11711 إصابة بكورونا و765 وفاة سجلت المكسيك خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية 11711 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و765 وفاة. وأشارت وزارة الصحة بالمكسيك إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد، ارتفع إلى ثلاثة ملايين و564694، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 271303. الكلمات المفتاحية ، المكسيك تسجل 11711 إصابة بكورونا و765 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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