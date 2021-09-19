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الصحة تكشف عن تفاصيل حملة "لا تعيش بالنص"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلقت وزارة الصحة، أمس السبت، حملة توعوية جديدة بشأن المستجد "كوفيد 19"، تحت شعار "كملها ولا تعيش بالنص".

ونشرت الوزارة مقطعا توعويا، بهدف التشديد على أهمية تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، واستكمال التحصين، مؤكدة أن "نصف المناعة مواجهة غير متكافئة".

وتحث الحملة على أخذ جميع الجرعات المطلوبة لمقاومة متحورات فيروس كورونا، بالإضافة إلى توضيح مخاطر الامتناع أو التأخر عن تلقي الجرعة الثانية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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