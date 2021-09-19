شكرا لمتابعة خبر عن اقتصادي يكشف مزايا برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كد الخبير الاقتصادي أحمد الشهري، على أهمية برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وقال الشهري: "انتهيت قبل لحظات من قراءة وثيقة برنامج تنمية القدرات البشرية الصادرة مؤخرا،-الحقيقة أنها وثيقة ثمينة، ولو عملنا بها وبشكل منفرد؛ لظهر لدينا قدرات بشرية تبني البلاد بشكل مبهر في ضوء اقتصاد عالي الموارد أصلاً، شكرا ياخادم الحرمين ويا ولي العهد ع إعداد البلاد وأهلها للحاضر والمستقبل".

وكان الأمير محمد بن سلمان أطلق برنامج تنمية القدرات البشرية، الأربعاء الماضي، وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يمثل استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا، باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المتجددة والمتسارعة.

وأكد ولي العهد أن "برنامج تنمية القدرات البشرية، يمثل أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، واستراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا، ليكون المواطن مستعداً لسوق العمل الحالي والمستقبلي بقدرات وطموح ينافس العالم، وذلك من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعرفة".

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