شكرا لمتابعة خبر عن "ابن حثلين" يوضح حقيقة وجود هجن تعود ملكيتها إلى ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين، السبت، حقيقة وجود هجن تعود ملكيتها إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وقال ابن حثلين: "لا صحة لما يتم تداوله حول إنشاء مؤسسة هجن العارض؛ ولا صحة لوجود هجن تعود ملكيتها إلى ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل، أو إسناد مهامها إلى أي مضمر".

وأضاف: " غير صحيح مايتم إثارته في أوساط ملاك الهجن ومواقع التواصل الاجتماعي".