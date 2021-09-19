شكرا لمتابعة خبر عن "جزائية الرياض" تحكم بسجن محامي أساء لعضوة شورى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت المحكمة الجزائية بالرياض، معاقبة محامي أساء لعضوة بمجلس الشورى من خلال نشر تغريدات مسيئة لها.

وتضمن الحكم سجن المحامي لمدة 15 يوما كحق خاص، فيما تم سجنه 30 يوما كحق عام مع فرض غرامة مالية وإغلاق حسابه الخاص في منصة تويتر، بحسب الوطن.

وفي هذا السياق أوضح المستشار القانوني أحمد البلوي، أن العقوبة التي تصدر على المحامين تختلف بنوع القضية، فإن كانت مخلة بالشرف والأمانة تشطب تراخيصه، وإما إن كانت جنائية كإساءات فإنه بإمكان المدعي العام إحالته إلى لجنة التأديب التابعة للجنة المحامين، وتصدر عليه عقوبة تبعية كإنذار.