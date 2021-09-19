نشرة «عاجل».. النصر يسقط مجددا أمام الاتحاد وشاب يمني ينقذ طفلة حائل من الغرق

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، يوم السبت؛ والتي سيطر عليها سقوط النصر مجددا أمام الاتحاد بالجولة الخامسة لدوري المحترفين السعودي، وإنقاذ الشاب اليمني «هيثم» لطفلة من الغرق بخزان مياه في حائل، فضلا عن الكشف عن برامج جديدة لتطوير أساليب التقويم والتعليم الجامعي.

وفيما يلي تفاصيل النشرة:

إلغاء اشتراط الجامعات مضي أقل من 5 سنوات على شهادة الثانوية

قال أحمد المنهبي مستشار تطوير الأعمال، إن برنامج تنمية القدرات البشرية، ألغى اشتراط الجامعات مضي أقل من 5 سنوات على شهادة الثانوية، وبالتالي سيتيح لأي أحد الالتحاق بالجامعة، مشيرًا إلى أن المتقاعدين يمكنهم إكمال الدراسات العليا.

بالفيديو.. مختص يوضح أنواع الأشجار السامة ويحذر من زراعتها بالمنازل

حدد أحمد الغامدي رئيس المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بعض أنواع الأشجار التي تحتوي على مواد سامة، كما حذر من زراعتها في المنازل بسبب خطرها على الأطفال.

مسؤول يكشف عن برامج جديدة لتطوير أساليب التقويم والتعليم الجامعي

كشف وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتور محمد بن إبراهيم العضيب عن تنظيم وتطوير أساليب التقويم والتعليم الجامعي لتجويد العملية التعليمية ومخرجاتها لتلبية احتياجات التنمية، من خلال تنفيذ العديد من الخطط الجديدة خلال العام الدراسي الحالي، وتطوير الأطر والدراسات المناسبة لتطبيقها بالجامعات.

«الاتحاد» يقسو على «النصر» بثلاثة أهداف في لقاء مثير

اعتلى فريق الاتحاد صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، عقب فوزه على مضيفه النصر 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز الهلال على الاتفاق 3 / 2، والحزم على أبها 2 / صفر.

شهامة شاب يمني تُنقذ طفلة من الموت بخزان مياه في حائل.. ما القصة؟

في عمل بطولي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإنقاذ طفلة من الغرق في حائل، بعدما وقعت في خزان مياه، حيث نجح الشاب اليمني هيثم في إخراج الطفلة وإنقاذها من موت محتم.

محام: 4 فئات مستثناة من نظام التكاليف القضائية الجديد

قال عبدالكريم الشمري المحامي والقاضي السابق، إن نظام التكاليف القضائية سوف يحد من الدعاوى "الكيدية والصورية"، مشيرًا إلى أن هناك فئات مستثناة.

«الصحة» توضح أعراض الإجهاد الحراري وخطوات إسعاف المصاب

أوضحت وزارة الصحة أسباب الإصابة بالإجهاد الحراري، وطرق الوقاية منه والتعامل معه وكيفية إسعاف المصاب في أسرع وقت.

بالفيديو.. مسؤول: 3 أسباب وراء ارتفاع تكلفة استقدام السائقين إلى المملكة

كشف فيصل الأسمري، أمين لجنة الاستقدام في غرفة أبها أن جائحة كورونا السبب في ارتفاع تكلفة استقدام السائقين ورواتبهم، بسبب إغلاقات الدول وعدم وجود طيران مباشر.

«التعليم» تعلن جداول الحصص اليومية للأسبوع الرابع للابتدائية والمتوسطة والثانوية

أعلنت وزارة التعليم جدول الحصص اليومية لدروس جميع المراحل «الابتدائية والمتوسطة والثانوية» من الأسبوع الرابع للفصل الدراسي الأول، عبر قنوات عين على تردد «عربسات» 12437، في بث مباشر من السابعة صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.