شكرا لقرائتكم خبر عن هوية جديدة لصحي «سيهات 2» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح تجمع الشرقية الصحي بحضور رئيس تشغيل شبكة القطيف والمدير التنفيذي للرعاية الأولية بشبكة القطيف، ولجنة أصدقاء ودعم المركز، مركز صحي سيهات «2» بالهوية الجديدة ليقدم خدماته الصحية لشريحة عريضة من المجتمع.

ومن جانب آخر، دعت إدارة الجودة وسلامة المريض بالتعاون مع قسمي الأطفال والنساء والولادة بمستشفى القطيف المركزي، المستفيدين للمشاركة باليوم العالمي لسلامة المرضى اليوم، تحت شعار «سلامة الأم وحديثي الولادة» عبر فعاليات في أقسام النساء والولادة وقسم الأطفال بالدور الأول بالمستشفى.