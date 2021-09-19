شكرا لقرائتكم خبر عن «مركزي القطيف» الأول بتجربة مستفيد «حديثي الولادة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل مستشفى القطيف المركزي على المركز الأول ضمن المراكز المتميزة على مستوى المملكة في تقييم تجربة المستفيد للعناية المركزة لحديثي الولادة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«تجمع الشرقية الصحي» د. عبدالعزيز الغامدي، أهمية دور أبطال تجمع الشرقية الصحي لجهودهم وحصولهم على المركز الأول، متمنيًا لكافة أبطالنا مزيدًا من التقدم والنجاح..

وكان مستشفى القطيف المركزي تصدر المركز الأول كمركز متميز في خدمات لقاحات كوفيد 19 بناء على تجربة المستفيد للربع الثاني 2021م على مستوى المملكة في مسار مستشفيات وزارة الصحة بنسبة 95,49 %.