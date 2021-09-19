شكرا لقرائتكم خبر عن صفوى.. 960 مترا لأكبر جدارية احتفاء باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت بلدية محافظة القطيف مبادرة رسم جدارية «هي لنا دار» بمدينة صفوى، بشراكة مجتمعية مع 100 متطوع ومتطوعة من أبناء المجتمع، ضمن برنامج البلدية للاحتفالات باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، وتعبيرا عن مشاعر الحب والامتنان للوطن.

وشهدت المبادرة البدء في تنفيذ أطول جدارية في المملكة بطول 960 مترا احتفاء باليوم الوطني، والتي تمثل نماذج من إبداعات الأهالي للتعبير عن هذه المناسبة الوطنية، وتستمر المبادرة لمدة أسبوع بمشاركة عدد من الفنانين والفنانات والمواطنين والمقيمين.

يذكر أن المبادرة تأتي في إطار الشراكة المجتمعية التي تقيمها بلدية محافظة القطيف مع مختلف اللجان والفرق التطوعية للاحتفاء باليوم الوطني الـ91 تحت شعار «هي لنا دار»، وهي ضمن عدة فعاليات ستنفذها البلدية في الواجهات البحرية والحدائق والمماشي والميادين وغيرها من المواقع التي تشمل أعلام الزينة والإضاءة وإطلاق المسابقات والفنون التشكيلية ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية.