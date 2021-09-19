شكرا لقرائتكم خبر عن الاطلاع على آلية عمل «تنظيم المزارع» بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، على آلية عمل لجنة تنظيم المزارع بمحافظة القطيف، والتقى بعض المستفيدين واستمع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم وأبرز احتياجاتهم فيما يخص منظومة اللجنة بالمحافظة، كما كرم بعض المزارعين المتميزين.

وأكد المطيري أهمية دور اللجنة في تنظيم المزارع بالمحافظة والحفاظ عليها، وتقديم التسهيلات لهم، والحد من انتشار العشوائيات فيها وإزالة التشوهات البصرية ضمن طابع أمني وحضاري مميز، كذلك الحد من انحسار الرقعة الزراعية بالمحافظة، وتمكين المزارعين من الاستفادة القصوى من مزارعهم.

وتفقد إحدى المزارع النموذجية بالمحافظة، واستمع إلى شرح مفصل حول المزرعة وأنواع المزروعات والطرق المستخدمة في الزراعة، واطلع على مهام ومنجزات ومبادرات وسير العمل بمكتب الوزارة بمحافظة القطيف، واجتمع بموظفي المكتب وناقش معهم الاحتياجات والمشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة، إلى جانب متابعة أعمال وبرامج الحفاظ على البيئة وعمليات التشجير، وبرامج الدعم المقدمة للمزارعين، ودعم صغار مربي الماشية، وغيرها من المبادرات والبرامج، والعمل على أن تصل للمستفيدين والمستحقين لها بكل سهولة ويسر، وحثهم على رفع كفاءة الأداء والإنتاجية، وخلق بيئة مثالية تعاونية فيما بين المكتب والجهات الحكومية الأخرى بالمحافظة.