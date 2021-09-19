شكرا لقرائتكم خبر عن برامج مصممة وفقا للتوصيات الأمريكية.. وكفاءات طبية عالية التأهيل والخبرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقدم مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر برامج متكاملة من الفحوصات الطبية، التي تساعد على رصد الأعراض المبكرة للكثير من الأمراض، وقد تم إعداد تلك البرامج وفقا لتوصيات جمعية الأطباء الأمريكية، وتشمل برنامج الفحص الشامل، الفحص التنفيذي، الفحص الوقائي.

وما يميز الفحوصات الطبية بالمستشفى هو أنها تتم على أيدي كفاءات طبية متخصصة عالية التأهيل وتتمتع بالخبرة النوعية، ويمكنها ذلك من تشخيص الأمراض في مراحلها الأولى، وعلاجها مبكرا قبل أن تترتب عليها أية مضاعفات، بالإضافة إلى الاطمئنان على صحة المراجع العامة. ويتضمن الفحص الطبي الشامل العديد من الإجراءات الطبية كقياس معدل ترسب الكريات الحمراء بالدم، فحص وظائف الكلى والكبد، التهاب الكبد الفيروسي، نقص المناعة، تخطيط القلب وتصويره بالأشعة فوق البنفسجية، وفحوص الصدر والباطنة والأسنان والعيون وأخذ مسحة من عنق الرحم.

أما بالنسبة للفحص الوقائي فيشمل بجانب التاريخ الطبي والفحص السريري مجموعة من التحاليل المخبرية مثل فحص نسبة الكوليسترول والدهون والسكر والبول والدم، وكذلك فحص ضغط العين وقياس السمع والتنفس وإجراء أشعة على الصدر.

في حين أن الفحص التنفيذي يتضمن مجموعة من التحاليل أبرزها تصوير القلب وتنظير القولون عن طريق الأشعة المقطعية، وتساعد هذه الخطوات على تقييم حالة المراجع الصحية ومن ثم تحديد المخاطر المستقبلية المحتملة.

ويعد الفحص الدوري مهما حتى بالنسبة للإنسان الذي لا يشتكي من أي أعراض، إذ إن هناك أمراضا عديدة وخطيرة تحدث دون إنذار مسبق، الأمر الذي يجعل من هذه الفحوصات مهمة لكل إنسان.

الجدير بالذكر أن مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، حصد العديد من الجوائز وشهادات الاعتماد نظير تميزه، والتي من أهمها اعتماد CBAHI واعتماد JCI واعتماد CAP وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات.