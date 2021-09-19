شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ألف مستفيد من العيادات الخارجية بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد أكثر من 19 ألف مراجع من خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات حفر الباطن خلال شهر أغسطس لعام 2021م.

وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية بمستشفى الملك خالد العام 8,053 مراجعًا، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات بمستشفى الولادة والأطفال 3,854 مراجعًا، و3,183 مراجعًا في عيادات مستشفى حفر الباطن المركزي، وبلغ عدد مراجعي العيادات بمستشفى القيصومة العام 1,050 مراجعًا، ومراجعي العيادات بمستشفى السعيرة 3,566 مراجعًا، فيما سجل مستشفى الصحة النفسية وصول 1,120 مراجعًا للعيادات الخارجية.

ومن جانب آخر، فعل مستشفى السعيرة العام مبادرة للتطوع الصحي في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المستشفى والأسواق والمحلات التجارية. للحد من انتشار فيروس كورونا.