شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج الدفعة الثالثة من متعافي الإدمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفى مجمع إرادة والصحة النفسية بتبوك بتخريج الدفعة الثالثة لعدد 26 فردًا من المتعافين من إدمان المخدرات، بعد إتمام البرامج العلاجية والتأهيلية، بحضور مدير المجمع الاختصاصي خالد عوضه الزهراني ومدير وحدة مكافحة المخدرات بالمجمع النقيب سامي محمد الجهني. وأوضح الزهراني، أن المتعافين من الإدمان أنهوا مدة العلاج بمنزل منتصف الطريق، والتي استمرت 6 أشهر عبر ثلاث مراحل للعلاج، من خلال استكمالهم للبرامج العلاجية والتأهيلية كافة، معربا عن شكره للجهات الداعمة والراعية للبرنامج والفريق العلاجي. وفي ختام الحفل كُرم المتعافون والكوادر الفنية والإدارية بمنزل منتصف الطريق.