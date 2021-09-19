شكرا لقرائتكم خبر عن مسار خاص بين صحن المطاف والدور الأرضي للأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتاحت وكالة الرئاسة العامة للمشاريع والدراسات الهندسية المنحدر الشمالي الرابط بين الدور الأرضي ودور الصحن من مبنى المطاف جهة توسعة الملك عبدالله -رحمه الله- للأشخاص ذوي الإعاقة، وجرى التنسيق مع الجهات المعنية والوقوف على جاهزية المنحدر قبل إتاحته لمرتادي بيت الله الحرام.

وكانت الوكالة ممثلة بالإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية قد أطلقت مشروعاً استشارياً يعنى بدراسة وتطوير معايير الوصول الشامل في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، لتمكين جميع القاصدين من حجاج ومعتمرين وعاملين للوصول إلى جميع المرافق والخدمات بكل يسر وسهولة، سعياً لتوفير أفضل الخدمات وسبل الراحة لهم.