شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة الخدمات القضائية الإلكترونية لحاملي «زائر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه وزير العدل د. وليد الصمعاني بإتاحة الخدمات القضائية الإلكترونية، لحاملي هوية زائر، لتمكينهم من الاستفادة من جميع خدمات القضاء المتاحة من خلال بوابة «ناجز».

واشترطت الوزارة أن تكون الهوية سارية المفعول، مشيرة إلى أن الخدمات المقدمة تشمل تقديم صحيفة دعوى إلكترونية، بالإضافة إلى استعراض القضايا والجلسات والأحكام الخاصة بالمستفيدين، وكذلك تقديم الطلبات على القضية، والعديد من الخدمات الأخرى.

ويأتي التوجيه بعد التعاون مع مركز المعلومات الوطني، وفي إطار جهود الوزارة لتوفير خدماتها لجميع المستفيدين بسهولة ويسر، وتمكين الجميع من حق الوصول للقضاء بشكل إلكتروني بالكامل دون الحاجة لمراجعة المقرات العدلية.

يذكر أن بوابة ناجز تتضمن أكثر من 120 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها وفق خطوات يسيرة، مما يختصر الجهد والوقت على المستفيدين.