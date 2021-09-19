شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 16.4 ألف مخالف للإقامة والعمل وأمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال أسبوع، 16466 مخالفًا، منهم 6470 لنظام الإقامة، و8182 لأمن الحدود، و1814 لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، في الفترة من 2 / 2 / 1443هـ الموافق 9 / 9 / 2021م حتى 8 / 2 / 1443هـ الموافق 15 / 9 / 2021م، 304 أشخاص، 32 % منهم يمنيو الجنسية، و64 % إثيوبيو الجنسية، و4 % جنسيات أخرى.

كما تم ضبط 21 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، و13 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما يخضع حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 84038 وافدًا مخالفًا، منهم 73291 رجلاً، و10747 امرأة.

وتم إحالة 66956 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3799 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9144 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل مَنْ يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.