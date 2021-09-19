شكرا لقرائتكم خبر عن 32 مهمة إسعافية شمال لبنان في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية