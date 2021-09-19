شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف معاناة 12 ألف مريض في حجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 12,156 مستفيدا خلال شهر أغسطس 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 6,305 مستفيدين، وقسم الملاحظة 265 شخصا، وعيادة التنويم 276 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ 6,305 أشخاص. كما راجع قسم المختبر 2,873 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 6,305 مرضى، وقسم التوعية والتثقيف 1,486 مراجعا، وقسم الإحالة الطبية 44 مستفيدا، فيما جرى تنفيذ 10 أنشطة للتخلص من النفايات، و4 حملات للرش اليرقي، و6 حملات للرش الضبابي.