شكرا لقرائتكم خبر عن 3.2 مليار دولار لبرنامج التنمية الريفية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، خلال مشاركته في اجتماع وزراء الزراعة لمجموعة العشرين في مدينة فلورنسا الإيطالية، على نجاح تجربة المملكة في برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة، الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ويجسد الاهتمام الذي تحظى به فئة صغار المزارعين من قبل الدولة، إذ بلغ ما اُعتُمِدَ لهذا البرنامج 3.2 مليار دولار.

وبيّن «الفضلي» أن الاستثمارات الزراعية في المملكة الممولة من صندوق التنمية الزراعية نمت خلال الأربع سنوات الماضية بنحو 400 %، ما أسهم في بناء نظام غذائي مرن ومستدام. وعلى صعيد دور المملكة في مكافحة الجوع، قال إنه امتداداً لإسهامات المملكة الإنسانية، يقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المنظمات والبرامج العالمية المساعدات لعدد من الدول التي تجاوز عددها حتى الآن 50 دولة. كما تحدَّث عن تحول المملكة إلى الأساليب التقنية الحديثة في مجال الإرشاد الزراعي، وذلك من خلال الوسائل وقنوات التواصل الإلكترونية، بهدف الوصول لأكبر شريحة من المزارعين بطريقة أسرع وأكفأ.