شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز العلاقات العلمية بين المملكة والسودان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتم وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي د. صالح القسومي زيارته لجمهورية السودان، لبحث تعزيز العلاقات العلمية والتعليمية بين البلدين الشقيقين. وكان قد استهل «القسومي» زيارته بلقاء وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان د. انتصار صغيرون، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون في الشؤون العلمية والبحثية، إضافة إلى مناقشة المنح المقدمة من المملكة للطلاب السودانيين للدراسة في الجامعات السعودية وتعزيز الاستفادة منها، ومناقشة تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة التعليم بالمملكة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية السودان، وتعزيز أوجه التعاون بين الجامعات السعودية ومثيلاتها في السودان. من جهتها ثمّنت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية مبادرة وزارة التعليم بالمملكة لإقامة برنامج الأيام العلمية للجامعات السعودية في رحاب الجامعات السودانية وتقديم سلسلة من الندوات والمحاضرات العلمية المتنوعة خلال العام الجامعي 2022م، وكذلك تنظيم معرض للكتاب الجامعي داخل حرم جامعة الخرطوم لـ3 أيام بالتعاون مع 5 جامعات سودانية.