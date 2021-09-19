، المملكة في 168 ساعة: مبادرة تنموية لولي العهد.. وقمة طبية تقنية.. وقرعة آسيوية.. وثلاثية حارقة لـ"الإتي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - " ميسي " و" نيمار " يلعبان في الرياض خلال يناير.. وتراجع كبير في أعداد الإصابات بـ" كورونا

أسدل فريق الاتحاد لكرة القدم الستار على أحداث الأسبوع الماضي المحلية بثلاثية حارقة في مرمى النصر، فيما تنوعت المناسبات وسط تفاعل الرأي العام معها طوال الـ 168 ساعة الماضية، وترصد "الخليج 365" أهمها للقراء بروابط تنقلهم لتفاصيل أوسع.

مبادرة ولي العهد

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، اليوم؛ برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، والذي يمثّل استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا، باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المُتجددة والمُتسارعة.

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صورة الأسبوع

نشر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد بدر العساكر، صورة جمعت سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وكتب "العساكر" في التغريدة: "‏لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان".

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قرعة آسيا

أوقعت القرعة نادي الهلال السعودي، بطل نسخة عام 2019، في مواجهة بيرسيبوليس الإيراني، وصيف بطل العام الماضي، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

جاء ذلك عقب سحب قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والذي جرى يوم الجمعة في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، عبر تقنية الاتصال بالفيديو.

ويلتقي في المواجهة الثانية ضمن ربع نهائي منطقة الغرب نادي الوحدة الإماراتي، مع النصر السعودي.

وتُقام مباريات ربع نهائي وقبل نهائي لمنطقة الغرب في السعودية، يوم السبت 16 أكتوبر، على أن تجري منافسات هذين الدورين لمنطقة الشرق في كوريا الجنوبية، وتُقام المباراة النهائية في السعودية يوم 23 نوفمبر.

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الحرس الوطني

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-،افتتح الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني اليوم "قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021"، بحضور جمع من أصحاب المعالي، وخبراء القطاع الصحي في العالم من خلال البث المرئي، والتي ينظمها مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني بفندق الرتز كارلتون.

وشهد وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة على هامش قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية بين مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك" بالشؤون الصحية بالوزارة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".

كما شهد الأمير عبدالله بن بندر توقيع مذكرة تفاهم وشراكة بين "كيمارك"، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وشركة "فايزر"، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم وشراكة بين "كيمارك" ووزارة الاستثمار وشركة استرازينيكا.

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الهلال والنصر

أعلنت الهيئة العامة للترفيه يوم الجمعة عن مباراة كرنفالية تجمع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بكامل نجومه، أمام فريق مكون من نجوم ناديي الهلال والنصر في شهر يناير المقبل، بمسمى كأس موسم الرياض.

وسيلعب نجوم باريس سان جيرمان يتقدمهم الثلاثي البرازيلي نيمار، والفرنسي مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، أمام فريق مكون من نجوم الهلال والنصر، مثل المغربي عبدالرزاق حمدالله، والفرنسي غوميز، والبرازيلي تاليسكا، ومواطنه بيريرا، وغيرهم.

وستلعب المباراة ضمن موسم الرياض التي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، والذي ينطلق في أكتوبر 2021 وينتهي في يناير 2022.

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كورونا تتراجع

أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة 17 سبتمبر 2021، تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، في تراجع مستمر للأرقام (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546411 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 64 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535,373 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل ست حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8651 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2386 والحالات الحرجة 378 حالة.

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ثلاثية "الإتي"

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق فوز مثير على شقيقه النصر في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض "مرسول بارك"، في ختام مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف.

أهداف اللقاء جاءت عن طريق عبدالرحمن العبود في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل للنصر سلطان الغنام في الدقيقة الـ37.

وفي شوط المباراة الثاني، نجح اللاعب كورنادو في تسجيل الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة الـ63 قبل أن يضيف برونو هنريكي الهدف الثالث للعميد في الدقيقة الـ89.

يُذكر أن "الڤار" ألغى الهدف الرابع للاتحاد في الدقيقة الـ93. علمًا بأن عبدالرزاق حمدالله أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ75 من عمر المباراة.

يُذكر أن اللاعب عبدالإله العمري حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة الـ88 عقب تعمُّده عرقلة مهاجم الاتحاد هارون كمارا.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة رقم 12 في حين توقف رصيد النصر عند ست نقاط بعد أربع مباريات للفريق.

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