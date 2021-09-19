، مذيع الـmbc "العلياني": الاتحاد يُبعثر الآخرين ويُعيد ترتيبهم من جديد ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
قال مذيع قناة الـmbc1 علي العلياني إن الاتحاد استحق الفوز الثمين والكبير على شقيقه النصر عطفًا على المستوى الفني الكبير الذي قدمه العميد.
وكان الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد قد كسب نظيره النصر 3/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت في ختام الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحافظ الأصفر على صدارة الدوري برصيد 12 نقطة.
وأضاف "العلياني" في تصريح إلى "الخليج 365": "أُهنئ إدارة الاتحاد بقيادة أنمار الحائلي والجهاز الفني واللاعبين، كما أُهنئ اللاعب رقم واحد، وهو جمهور الاتحاد؛ بمناسبة الفوز على النصر، والتربع على قمة الدوري الأغلى، وإن شاء الله يستمر العطاء على النهج ذاته من أجل عودة الكبير إلى المنصات من جديد؛ كونه أحد وأهم أركان الكرة السعودية، بل الآسيوية".
واختتم "العلياني": "الاتحاد وحده مَن يُبعثر الفِرق الأخرى، ويُعيد ترتيبها من جديد".النصر الاتحاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين
مذيع الـmbc "العلياني": الاتحاد يُبعثر الآخرين ويُعيد ترتيبهم من جديدأحمد سرور الخليج 365 2021-09-19
قال مذيع قناة الـmbc1 علي العلياني إن الاتحاد استحق الفوز الثمين والكبير على شقيقه النصر عطفًا على المستوى الفني الكبير الذي قدمه العميد.
وكان الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد قد كسب نظيره النصر 3/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت في ختام الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحافظ الأصفر على صدارة الدوري برصيد 12 نقطة.
وأضاف "العلياني" في تصريح إلى "الخليج 365": "أُهنئ إدارة الاتحاد بقيادة أنمار الحائلي والجهاز الفني واللاعبين، كما أُهنئ اللاعب رقم واحد، وهو جمهور الاتحاد؛ بمناسبة الفوز على النصر، والتربع على قمة الدوري الأغلى، وإن شاء الله يستمر العطاء على النهج ذاته من أجل عودة الكبير إلى المنصات من جديد؛ كونه أحد وأهم أركان الكرة السعودية، بل الآسيوية".
واختتم "العلياني": "الاتحاد وحده مَن يُبعثر الفِرق الأخرى، ويُعيد ترتيبها من جديد".
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
12:39 AM
قدَّم التهنئة لجماهير الاتحاد بعد الفوز على النصر والتمسك بالصدارة
قال مذيع قناة الـmbc1 علي العلياني إن الاتحاد استحق الفوز الثمين والكبير على شقيقه النصر عطفًا على المستوى الفني الكبير الذي قدمه العميد.
وكان الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد قد كسب نظيره النصر 3/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت في ختام الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحافظ الأصفر على صدارة الدوري برصيد 12 نقطة.
وأضاف "العلياني" في تصريح إلى "الخليج 365": "أُهنئ إدارة الاتحاد بقيادة أنمار الحائلي والجهاز الفني واللاعبين، كما أُهنئ اللاعب رقم واحد، وهو جمهور الاتحاد؛ بمناسبة الفوز على النصر، والتربع على قمة الدوري الأغلى، وإن شاء الله يستمر العطاء على النهج ذاته من أجل عودة الكبير إلى المنصات من جديد؛ كونه أحد وأهم أركان الكرة السعودية، بل الآسيوية".
واختتم "العلياني": "الاتحاد وحده مَن يُبعثر الفِرق الأخرى، ويُعيد ترتيبها من جديد".
، مذيع الـmbc "العلياني": الاتحاد يُبعثر الآخرين ويُعيد ترتيبهم من جديد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر مذيع الـmbc "العلياني": الاتحاد يُبعثر الآخرين ويُعيد ترتيبهم من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.