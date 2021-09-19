محمد بن مسعود - الدمام - الولايات المتحدة تسجّل ‏‎154,513‎‏ إصابة جديدة و‏‎2,087‎‏‎‏ وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ ‏‎41,915,285‎‏ حالة والوفيات ‏‎670,565‎‏ شخصًا‏ سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎ 154,513 ‎‏إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏‏‏و‏‎‏‎‏‎ 2,087 ‎‏‎ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏للإصابات وصل إلى ‏‎41,915,285‎‏ ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎670,565‎‏.‏أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة تسجّل ‏‎154,513‎‏ إصابة جديدة و‏‎2,087‎‏‎‏ وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-19 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎ 154,513 ‎‏إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏‏‏و‏‎‏‎‏‎ 2,087 ‎‏‎ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏للإصابات وصل إلى ‏‎41,915,285‎‏ ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎670,565‎‏.‏ 19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 01:05 AM إجمالي الإصابات بلغ ‏‎41,915,285‎‏ حالة والوفيات ‏‎670,565‎‏ شخصًا‏ إجمالي الإصابات بلغ ‏‎41,915,285‎‏ حالة والوفيات ‏‎670,565‎‏ شخصًا‏ سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎ 154,513 ‎‏إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏‏‏و‏‎‏‎‏‎ 2,087 ‎‏‎ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏للإصابات وصل إلى ‏‎41,915,285‎‏ ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎670,565‎‏.‏ ، الولايات المتحدة تسجّل ‏‎154,513‎‏ إصابة جديدة و‏‎2,087‎‏‎‏ وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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