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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 154,513 إصابة جديدة و 2,087 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 41,915,285 ، فيما بلغ عدد الوفيات 670,565.أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 01:05 AM
إجمالي الإصابات بلغ 41,915,285 حالة والوفيات 670,565 شخصًاالولايات المتحدة تسجّل 154,513 إصابة جديدة و2,087 وفاة بكورونا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 154,513 إصابة جديدة و 2,087 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 41,915,285 ، فيما بلغ عدد الوفيات 670,565.
، الولايات المتحدة تسجّل 154,513 إصابة جديدة و2,087 وفاة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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