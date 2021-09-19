شكرا لمتابعة خبر عن تركي الحمد يثير الجدل: اليوم الوطني "عيد" وحان وقت تسمية الأشياء بأسمائها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

رأى الكاتب تركي الحمد، أن اليوم الوطني السعودي هو "عيد"، مستنكرًا تجنب استخدام مصطلح "عيد" على المناسبات المتكررة.

وقال الحمد: "لا أدري إلى متى هذه الحساسية المفرطة، فنسمي أشياء بغير أسمائها، مع أننا في النهاية لا نخدع إلا أنفسنا ونحن مدركون".

وتابع: "من ذلك، تسميتنا لعيدنا الوطني باليوم الوطني، تجنبا لاستخدام كلمة "عيد"، فالعيد هو ما عاد وتكرر من المناسبات، سواء كانت تلك المناسبات دينية أو وطنية أو قومية أو غير ذلك".

وأضاف: "يوم 23 سبتمبر، هو عيد بكل المعاني، نبتهج فيه بتأسيس وطن موحد، نستلهم الذكرى،ونتأمل الواقع، ونصبو إلى المستقبل".

واستكمل: "من يصفون الوطن بأنه "وثن"،ولا يعترفون بمفهوم الوطن أساسا،هم من نراعيهم، ولا أدري لماذا وهم لا يشاركوننا أفراح الوطن، نعم، يوم الوطن هو عيد، وحان وقت تسمية الأشياء بأسمائها".

واتفق نشطاء مع رأي الحمد، فيما انتقده آخرون، مؤكدين له أنه لا يوجد في الإسلام سوى عيدي "الفطر والأضحي".