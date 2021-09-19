شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. شاب يمني ينقذ طفلة من الغرق داخل خزان بحائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

تمكن شاب يمني يدعى "هيثم" من إنقاذ طفلة سقطت داخل خزان مياه منزلها، في حائل، وذلك بعدما استنجدتب به والدة الطفلة.

وأوضح الشاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يا هلا"، إنه يوم الواقعة كان جالسا بمنزله، قائلا: "كنا جالسين في البيت والبيبان مفتوحة سمعنا أم الطفلة تستنجد "بنتي غارقة" روحنا نسألها فين بنتك قالت في الخزان".

وأضاف: "نزلت داخل الخزان وطلعت الطفلة"، مشيرا إلى أنها كانت لا تتنفس، وبعد القيام ببعض الإسعفات الأولية عاد إليها التنفس، ثم تم نقلها للمستشفى.

وتابع: "بعد ما أخرجتها من الخزان كانت شبه ميته، ما كانت تتنفس، سوينا لها الإسعافات الأولية وأخذها كفيلي ويركض بها لما رجعت المياه من بطنها، وردلها النفس".