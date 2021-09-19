شكرا لمتابعة خبر عن فيديو..قصة زوجين سعوديين يعشقان حياة الرحالة على الدراجات النارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى المواطنان رشا وعبدالعزيز، قصة حبهما لحياة الرحالة على الدراجات النارية، وعيش المغامرات ومواجهة المخاطر.

وأوضحت الزوجة "رشا" خلال برنامج "سيدتي" أنهما في 2016 كانت لديهما هواية الدراجات الهوائية بقطع مسافات من 20 لـ 35 كم.

وقالت: "اقترحت أن نقطع مسافات أكبر فطرحت الفكرة واقنعته باقتناء دراجة نارية وبدأنا رحلتنا لمسافات خارج الرياض، وبالتدريب بدأنا نبعد لمسافات أطول"، مؤكدة أنهالا تعاني من مشكلة الخوف وعدم الأمان، وأغلب رحلاتهما فجرية في النهار.

وأوضح الزوجان أنه واجهتهما صعوبات كثيرة خلال مغامراتهما خاصة مع الأمطار والغبار في طريق المنطقة الشرقية.

وأشارا إلى أنهما واجها أمطار غزيرة قد تسبب تماس بسبب الدراجات النارية فاضطرا للتوقف، وتفكيك اجزاء من الدراجة لضمان سلامتهما.

ووجهت رشا رسالة لقائدي السيارات الذين يستهترون بحياتهم وحياة الآخرين، قائلة: "غيروا مفاهيمكم في السواقة لأن قائد البايك اكثر عرضة للحوادث".