شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. اختراع سعودي ينهي الغش في المباني السكنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن كلاً من الدكتور عثمان الشمراني وزميله المهندس مقداد حسن، الأكاديميان بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، من حصد براءة اختراع أمريكية وتطوير نظام آلي لمعرفة الغش والعيوب في المباني السكنية.

ومن جانبه، قال "الشمراني" عن فكرة الاختراع: "بدأت الفكرة منذ أن كنا في البكالوريوس كنا نقيس درجة الحرارة والرطوبة في المباني وبدأنا نفكر كيف نستطيع عمل هذا النظام بالتقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي باستخدام الروبوت والدرون"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "الاختراع عباراة عن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لقياس جودة أداء المباني من خلال الروبوت والدرون ويتبادلات المعلومات ويتم رفعها لوحدة التحكم المركزي لاكتشاف العيوب".

واستكمل الحديث عن الاختراع: "الميزة أنه يقوم بقراءة المخططات للمبنى وبعد ذلك عمل المسح ويتم قياس درجة الأداء لكل فراغ ويسهل استصدار شهادة جودة لكل أنواع المباني وتسهيل عملية الانفاق والصرف على العيوب الذي ظهرت من خلال الفحوصات".

وفيما يتعلق بالتحديات، أضاف: "التحديات كثيرة والجامعة دعمتنا في براءة الاختراع ونتمنى أن نحظى بدعم المستثمرين ويكون منتج وطني يستخدم داخل المملكة بتبعية وزارة الإسكان ويتم تصديره خارج المملكة أيضًا".