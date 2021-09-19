شكرا لمتابعة خبر عن "قانوني": السجن وغرامة 500 ألف ريال لمن يستغل اليوم الوطني لتحقيق مكاسب مادية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث المحامي أحمد المحيميد، عن وجود بعض الممارسات غير الأخلاقية التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مع قرب اليوم الوطني.

وأوضح "المحيميد" أن الحماس له دور كبير في دفع الشباب لمثل هذه الممارسات المخالفة خلال اليوم الوطني، مضيفًا: "يعود ذلك لجهلهم بالأنظمة والتعليمات ورغبتهم في تحقيق الربح المادي أيضًا"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وتابع: "هذه الممارسات يفرض عليها العقوبة خاصة لمن يستغل الرقم 91 الخاص باليوم الوطني لأنها تصرفات مسيئة للشخص وللوطن لأنه استغلال للأشخاص من أجل المكاسب المادية".

وأكد "القانوني" أن هذه الممارسات يعاقب عليها القانون بغرامة مالية 500 ألف والسجن كعقوبات لبعض السلوكيات التي تسيء للمجتمع وعاداته في مثل هذه المناسبة الوطنية.

وعن المخالفات التي يرتكبها البعض خلال اليوم الوطني، قال: "تنوعت المخالفات مثل التعاملات الإلكترونية والإعلانات التجارية المضللة وإهانة العلم السعودي ومخالفة الذوق العام ويقع عليها غرامات مالية وكذلك مخالفات الجرائم الإلكترونية من خلال استخدام الجوال وتشدد العقوبات فيها لأنها مناسبة عامة يساء استخدامها".