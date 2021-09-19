شكرا لمتابعة خبر عن شيف الملوك يكشف عن الأكلات التي يفضلها خادم الحرمين "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف شيف الملوك توفيق القادري، عن الأكلات التي يفضلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله. كشف شيف الملوك توفيق القادري، عن الأكلات التي يفضلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله. وقال توفيق القادري خلال حواره بقناة الإخبارية:"الملك سلمان كان يحب المنتو والفرموزا واليغمش، والرز البخاري والرز الكابلي وجميع الأكلات الحجازية". وأشار شيف الملوك:"الملك فهد و الملك عبدالله كانوا يفضلون الأكلات الحجازية من المدينة ومكة وجدة". وأوضح:"السلطان قابوس بن سعيدرحمه الله كان يطلب طبق الكمبوري أكلة عمانية كنت أجيدها بشكل كبير". ولفت إلى الشخصيات التي تذوقوا طعامه الملك فهد والملك عبدالله والملك سلمان والرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.