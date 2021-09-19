شكرا لمتابعة خبر عن "استشاري" يوضح الفرق بين المناعة بعد التطيعم والمناعة بعد الإصابة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الدكتور عوض العمري، استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية، عن الفرق بين المناعة بعد التطعيم والمناعة الطبيعية بعد الإصابة بفيروس كورونا

وعن ذلك، قال "العمري": "هناك فرقين جوهرين فالمناعة بعد التطعيم أثبتت أنها تستمر من 6 لـ 8 شهور وتمنع الإصابات الشديدة والوفيات والحالات الخطرة كما أنها مناعة ثابتة في أغلب الدراسات لأننا نعطي جرعة ثابتة من اللقاح لجميع الذي يستخدمون اللقاح"، وفقًا لقناة "إم بي سي".

وأضاف: "بالنسبة للمناعة بعد الإصابة لا توجد دراسة تثبت أنها تستمر من 6 لـ 8 شهور فهى تعتمد على مقدار الإصابة فالإصابة إذا كانت متوسطة أو خطيرة قد يكون المناعة لفترة أطول لأن ردة الجهاز المناعي أعلى أما الإصابات الخفيفة فتكون المناعة ضعيفة وقد لا تصل للفترة المرجوة".

أما فيما يتعلق بانتقال فيروس كورونا للحيوانات، تابع الاستشاري: "يوجد دراسات مختلفة أن كورونا ينتقل إلى الحيوانات الآليفة كالقطط والكلاب بعد انتقاله للبشر كما أشارت الدراسات أن إصابتهم تكون خفيفة لأن جهازهم المناعي يستطيع التغلب على فيروس كورونا ولا يوجد دراسات تثبت العكس".

وأشار أيضًا إلى أن المملكة أصبحت الثانية عالميًا من حيث نسب التعافي وهذا دليل ومؤشر كبير على نجاح السعودية في احتواء الجائحة، مؤكدًا أنه تم التعامل معها في المملكة من رأس الهرم من خلال استراتيجية واضحة من بداية الأزمة.