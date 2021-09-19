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إجراء أكثر من 5000 عملية جراحية بمستشفى أبها للولادة والأطفال

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

قالت "صحة عسير" أن مستشفى أبها للولادة أجرى 5562 عملية جراحية ، وذلك خلال الـ8 أشهر الأولى لعام 2021.

وأبانت صحة عسير أنه تم إجراء 3218 عملية روتينية ، إضافةً إلى إجراء 2526 عملية جراحة طارئة لجانب القيام بعمل 130 فحص مناظير ، كما بلغ عدد حالات جراحة اليوم الواحد 1008عملية جراحة، وذلك خلال الفترة نفسها وعبر استخدام التقنيات الحديثة اللازمة وتحت إشراف كوادر طبية مؤهلة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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