شكرا لمتابعة خبر عن إجراء أكثر من 5000 عملية جراحية بمستشفى أبها للولادة والأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

قالت "صحة عسير" أن مستشفى أبها للولادة أجرى 5562 عملية جراحية ، وذلك خلال الـ8 أشهر الأولى لعام 2021.

وأبانت صحة عسير أنه تم إجراء 3218 عملية روتينية ، إضافةً إلى إجراء 2526 عملية جراحة طارئة لجانب القيام بعمل 130 فحص مناظير ، كما بلغ عدد حالات جراحة اليوم الواحد 1008عملية جراحة، وذلك خلال الفترة نفسها وعبر استخدام التقنيات الحديثة اللازمة وتحت إشراف كوادر طبية مؤهلة.