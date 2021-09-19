«المطلق» يوضح متى يجب استئذان الفتاة من والدها عند الخروج

الرياض - محمد عبدالله - أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله المطلق، وجوب استئذان الفتاة من والدها عند الخروج من المنزل، في حال طلب الوالد ذلك وشدد على طلب إذنه.

جاء ذلك، خلال برنامج «استديو الجمعة» على إذاعة «نداء الإسلام»، ردًا على متصلة سألته: هل يجب على البنت طلب إذن والدها عند الخروج من المنزل أو الذهاب لمكان ما أو لا يجب ذلك؟.

وقال المطلق: إن كان الأب نبه على ابنته ضرورة أن تأخذ إذنه عند الخروج من المنزل فلا يجب أن تخرج إلا بعد طلب استئذانه وإعلامه بالخروج، لأن مخالفته في ذلك قد تسبب غضبه وتجلب المشاكل.

وأضاف: أما إذا كان الأب تاركاً الأمر متيسرًا واحتاجت الفتاة الخروج فلتذهب، فلا تحتاج إذن الأب إلا إذا شدد في ذلك بقوله «لا تخرجي من المنزل إلا بإذن فلا يجوز مخالفته والخروج من غير طلب استئذانه في هذه الحالة».

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